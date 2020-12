Jobbar for buss-stopp på Bjørndal

Nyheiter

Nordgåande ekspressbuss stoppar ikkje lenger på Bjørndal på grunn av dårleg sikt på den private avkøyrsla. Ørsta kommune ynskjer at det vert etablert permanent busstopp der.

Plansjef Gunnar Wangen skriv:

«Vi syner til kontakt Svein Sunde, Gode Vegar AS på vegne av Ørsta kommune har hatt med Bjørn Ove Rotlid og Linda Heimen om saka. Det er teke opp spørsmål om det er råd å etablere eit permanent busstopp i samband med at vegvesenet har pågåande arbeid på staden med brurehabilitering. Målsetjinga vil vere å legge til rette for at innbyggarane på Bjørndal framleis skal ha eit kollektivtilbod. Dette vil vere i samsvar med det generelle målet om å få fleire til å nytte kollektivtransport.»