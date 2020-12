– Eg skal lytte til folket, og krev garantiar

Nyheiter

Det sa Ørsta-ordførar Stein Aam - og hausta applaus - på folkemøtet om biogassanlegg på Melsgjerdet torsdag kveld.

-Vi har svært god kontroll på dette. Vi skal unngå luktplager, sa VØR-leiar Petter Bjørdal.

– Det trur vi ikkje noko på, sa protestantane med Melgjerdet-nabo Nils Olav Brekke i spissen. Dei fryktar både store luktplager, støy, auka trafikk fram gjennom dalen, - og visuell forsøpling.

Demokrati-problem

– På biogassanlegget vil det bli plassert tjue meter høge tankar - og ein skorstein på 34 meter. Det er visuell forsøpling. Og det ligg like ved eit nasjonalt laksevassdrag. Det vert snakka om miljø. Men vi har eit godt miljø i dette området no. Om politikarane køyrer fram dette prosjektet mot folkeviljen, ja, då har vi eit demokratisk problem i Ørsta, sa Heidi Sporstøl, nabo, grunneigar og leiar i Melsbygda elveeigarlag.

Ingen luktproblem

Det tre timar lange møtet vart innleia med eit tre kvarter langt foredrag av VØR-sjef Petter Bjørdal. Han gjorde sitt beste for å overtyde tilhøyrarane, og var så pedagogisk at ein røynd skulemeister kunne ha misunt han.

Ein god bolk brukte han på å ta føre seg lukt-problematikken, og forsikra om at heile anlegget ville bli slusa så solid at det ikkje blir noko luktproblem.

Og når det gjeld avrenning - og omsynet til lakseelva - så forsikra han om at det einaste vatnet frå anlegget som kan gå på elva er regnvatnet som fell på taket...

– Og ja - det stemmer at det har vore problem ved slike anlegg. På 1990-talet var det elendige forhold ved biogass-anlegg. Men sidan har myndigheitene skjerpa kraftig inn heile regelverket. Særleg siste ti åra.

«Gjødsel ingen vil ha»

I tillegg til biogass skal ein produsere luktsvak gjødsel.

Nils Olav Brekke var skeptisk: – – Eg har prata med fleire bønder som ikkje tek sjansen på å gjødsle markane sine med det produktet, av frykt for at det skal innehalde plastrestar, sa Brekke, som elles stilte seg sterkt tvilande til at eit einaste norsk biogass-anlegg som går med overskot. Der vart han arrestert av Petter Bjørdal, som viste til eit relativt nystarta biogassanlegg i Trøndelag, som skal ha gått med overskot frå første dag i 2018.

Garanti

– Men, sa ordførar Stein Aam, - Eg høyrer kva folket her seier. Og eg har lese i media om til dels store problem ved andre biogass-anlegg. No er saka om biogassanlegg på Melsgjerdet ute på høyring, og eg er svært spent på kva Fylkesmannen vil seie. Men: Vi må ha ein klar garanti for at anlegget ikkje får dei frykta konsekvensane for både grannane og Ørsta elles. Og for det nye bustadfeltet på Øvre Mo.

Nils Olav Brekke meinte at slike garantiar ikkje kan gjevast, og at det VØR hittil har presentert berre er estimat. Og Brekke trur verdien av eigedommar i nærleiken kan kome til å stupe.

– Eg har sjekka tilhøva rundt andre biogass-anlegg her til lands. Og svaret er unisont: Om ein i det heile tatt klarer å selje eigedommar i nabolaget av biogass-anlegg, så er det til under takst.

Rein lokaliseringsdebatt

Anita Brekke meinte at problemstillinga ikkje er for eller imot biogassanlegg. – Nei, det saka gjeld, er lokaliseringa. Kvifor akkurat på Melsgjerdet, like ved elva og mange gardar i nærleiken? Det er mykje hovudristing rundt blant folk. Kvifor akkurat der? Kvifor kunne ikkje VØR utvide anlegget dei har i dag, - i Hovdebygda?