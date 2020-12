«Hit skal vi tilbake!»

Nyheiter

Det seier ein venegjeng frå Austlandet, som vi prata med fredag morgon på Urke camping. Og campingplassen var full av folk, i både hyttene, telt og bubilar. Ja, eit par hadde til og med campa i stasjonsvogna like utanfor Urke kraftverk. Uvisst om det var fordi campingplassen var full, eller om dei berre ville spare seg nokre kroner…

Lise Sværi og Max Gythfeldt hadde i ni-tida gjort unna frukosten, og skulle gjere seg klare til ein springetur – trass i at dei dagen før hadde vore på Slogen.

-Ja, det er spreke folk du pratar med, skjønar du, smiler Lise, som fortel om ei fantastisk oppleving på Slogen torsdagen.

-Vår første tur dit. Men vi streva litt med å få med oss eit par i følgjet heilt til topps, avslører ho.

-Eg var ei av dei. Eg snudde før verste bratta, fortel Ann Kristin Thomt. Men ho hadde ein spektakulær tur for det.

-Og heile dette området er ei perle. Så ja, hit skal eg igjen, seier ho.

To av dei andre, Tor Eivind Rugseth og Trine Skumsrud, var ikkje på Slogen torsdag. Men i solskinet fredag hadde dei ein annan plan: Nemleg å gå på Saksa.

-Vi har høyrt at det skal vere ein veldig flott tur. Med trapper laga av sherpaer mot toppen. Så det skal bli moro.

Slo leir i plaskande regn

Borte på teltplassen finn vi Mari Gjerde og Trond Sveen frå Lillehammer i ferd med å pakke ned teltet. Dei er på teltferie med barna og familien til søstra til Mari.

-No har vi vore her i to døgn. Og det var heftige greier då vi slo leir med fire telt her på onsdag. Det høljeregna! Mildt sagt. Vi hadde køyrt hit på grunn av gode vermeldingar, men kom litt tidleg. Siste par dagane har det vore kjempefint her, seier dei.

-Og kvar går turen vidare?

-No vert det Loen på oss.

-Og taubane til fjells då, reknar eg med?

-Vi må først sjå kor mykje kø der er. Om det er for gale, droppar vi akkurat det, seier Mari og Trond.

«Kø før toppen»

I hytta med stasnamnet «Slogen» finn vi kompisgjengen Vegard Valvik, Espen Solvang og Ketil Jacobsen frå Florø. Og som hyttenamnet tyder på, så var trioen også blant dei mange som føretok førstebestigning av Slogen dagen før.

-Spektakulær tur, men eg trur det må ha vore eit par hundre til topps på torsdag. Og under toppen var det kø. Folk måtte vente før det vart deira tur, fortel Valvik.

-Og korleis er forma etter turen?

-Nokolunde bra. Vi tok oss tid på veg opp. Men det er ein lang nedtur som tek på knea, seier han.

-Ja, vi merka det absolutt. Men mange hadde det verre. Vi passerte nokre som nærast gjekk sidelengs nedover på grunn av kneslitasje, seier Espen.

-Og de såg ikkje noko av galningane som fyk i wingsuit ned frå toppen av Slogen?

-Hehe nei. Der var litt skodde rundt toppen. Og dei karane der bør vel helst sjå kvar dei flyg. Men vi såg faktisk ein kar på vår alder – altså slutten av 20-åra – som sprang opp på Slogen. Ein kan jo bli gåen berre ved tanken…!

Seier florøværingane, som har vore på sunnmørsrundtur – Ålesund, Ørsta/Volda, Hjørundfjorden. -Frå før har vi sett lite av Sunnmøre, så det var på tide!

Ein av campingsjefane, Rikke Dahl på Urke landhandel, fortel at besøket på campingen har vore svært godt i fleire veker no – og at det ser ut til å halde fram.

-Ja, her er fullt med folk anten sola skin eller det regnar. Og vi får stadig fleire bestillingar. Så sjølv om sesongen byrja dårleg vart det ein kjempesommar likevel!





Rygging og svenske

Både på Øye, Urke og Sæbø var det mykje folk i fineveret. På veg innover var 08.45-ferja fylt til siste bil, og på veg utover var det eit «fole styr» å kome seg forbi dei smale vegstrekningane mellom Øye og Urke. Det var millimeterpresisjon på trange møteplassar med fleire bilar kvar veg – noko som gjentok seg til langt over «irritasjonspunktet» - og rett før Urke var vi fem bilar som måtte rygge for ein eldre kar i bubil – sjølv om fyren akkurat hadde passert ein meir høveleg møteplass enn den vi måtte rygge til. Jaja … sånn går no dagan…

Og på ferja tilbake til Sæbø møtte vi av alt ein ekte svenske (!) med sykkel som hadde korg på styret – og forklarte at han hadde trudd han kunne krysse med ferja utover til Festøya. Svensken var kledd i skjorte og alminneleg bukse – og skilde seg dermed sterkt ut frå sykkelfantoma vi elles så langs vegane.

Men no hadde han forstått at det gjekk an å sykle frå Sæbø til Standal, og vidare til Festøya, og trengde hjelp til å finne vegen.

Innforstått med at det var eit godt stykke å trøde, la han fortrøstningsfullt i veg, med kart og proviant i korga på styret.