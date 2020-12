– Sannsynleg at ho har slått seg i hel

Nyheiter

Funnet av leivningar i Niva-sida fredag vart gjort av Odd Staurset, som var på tur saman med hunden Shira. Staurset er ein svært erfaren fjellmann, og han er leiar for Sunnmøre alpine redningsgruppe.

Han er ofte på tur i fjella ovanfor Ørsta sentrum. Fredag valde han ei litt uvanleg rute.

– Eg gjekk opp mot det eg kallar Andre-Niven. Det er oppover her det først vert tøya til topps, så det er ein fin vårtur, men det er nok få som går her. Då såg eg først skoen, og så ankelbeinet med ein sokk på, om lag 30 meter lenger oppe.

– Gjekk du deg på skoen?

– Ja, den var lett å sjå. Eg hadde også hunden med og han svinsar rund om kring. Men eg hadde nok sett den også utan hunden.

– Forstod du at det kunne vere spor etter Maja?

– Å finne ein sko er ikkje så veldig spesielt. Det kan vere mange som mister ein sko. Men då eg såg ankelen vart det straks meir interessant. Den tok eg med ned att, og gav til politiet.





– Tenkjer på familien

Odd Staurset var også på denne turen i fjor vår.

– Men då var snøforholda annleis. Det kan og vere at skoen og ankelen har blitt flytta på av dyr eller fuglar, seier Staurset.

Han har vore med på mange aksjonar i Sunnmøre alpine redningsgruppe. Han har såleis vore bort i liknande situasjonar.

– Personleg reagerer eg ikkje så veldig på å gjere eit slikt funn. Men eg tenkjer på familien, og er glad dersom dei endeleg får eit svar på kva som har skjedd.

Fallulykke?

Kva har skjedd med Maja? Spørsmålet har vorte mykje diskutert sidan ho forsvann i november 2018.

– Mange, og er ein av dei, har spurt seg om ho i det heile har vore i fjellet. No ser det ut som vi har fått eit svar på det. Eg for min del tenkjer at ho har vore på Nivane og så ramla og slått seg i hel på veg ned. Der eg gjorde funnet er det ei ur med store steinar, som no ligg under snøen. Ovanfor er det relativt bratt, og ho kan ha ramla ned i ura. Dette er ein plass det går an å dette å slå seg i hel, så det er sannsynleg, men det er altså berre mi private meining, seier Odd Staurset.

Under snøen?

Laurdag leitar mannskap frå Røde Kors hjelpekorps og politiet etter fleire leivningar.

– Det kan godt vere at ho ligg under snøen i ura, så det er ikkje så sikkert at dei finn noko før det tøyar, seier Odd Staurset.

Den alpine Redningsgruppa, der Odd Staurset er leiar, hadde nokre oppdrag knytt til leiteaksjonen i tidleg fase. Seinare har det ikkje vore kontakt mellom politiet og redningsgruppa, så Staurset kjenner ikkje så mykje til korleis leiting har vore lagt opp. Men han har sjølv drive leiting i privat regi.

– Mellom anna var eg og andre frå redningsgruppa og leitte på baksida av Saudehornet, i privat regi. Elles har eg sjølvsagt alltid hatt auga opne og hatt i bakhovudet et eg kan gjere eit slikt funn, sidan eg går mykje i området her, seier Odd Staurset.

– Kva tenkjer du om at det ikkje har vore leita skikkeleg før i det området der du gjorde funna?

– Nei det er eg ingen kommentarar til. Eg veit ikkje kva vurderingar som er gjort.