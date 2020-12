Norsk eller latinsk stilgrunnlag?

Nyheiter

«Det er kanskje mange som undrast når dei ser yverskrifti. Er det nokon som vil ha anna enn norsk stilgrunnlag i nynorsk og norsk-dansk bokmål ? So kan folk spyrja. Det er då best å segja med det same at alle germanske skriftmål: tysk, hollandsk, dansk, svensk og islandsk byggjer på latinsk grunnlag, meir eller minder etter som stilen er meir eller minder lærd. Det einaste undantaket er nynorsken soleis som Ivar Aasen skreiv det frå fyrste stund og greidde det ut i grammatikken, ordboki og andre skrifter. Det viser nettupp det store flogvitet hans at han såg det med ein gong. Skulde det norske målet reisast uppatt på ein måte som det var sant gagn i, laut ein fylgja norsk stilgrunnlag, og ikkje byggja på det latinske, som han kalla romansk-tysk.