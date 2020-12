Nyheiter

Å møte Vårherre med pipa i kjeften

Skipper Paul Strand frå Gjerdsvika og fekk oppleve at havet kan vere lunefullt. Paul og broren Hans eigde båten M/S Strandheim som hadde fiskeri merke M-83 S. Dei opplevde eit veldig uvêr på veg heim. Ein av mannskapet stod framme ved masta og hadde teke pipa ut or munnen. Paul ropar at han må hive pipa på sjøen og halde deg fast i masta. Då sjøen roa seg, gjekk han opp i styrehuset. Det vart kommentert at han tok pipa ut or munnen. Han svara: «Eg ville då ikkje møte Vårherre med pipa i kjeften.»