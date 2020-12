Nyheiter

Guro Buset nytta seg av skotårsdagen til å fri til kjærasten og sambuaren Torbjørn Nerbøvik.

- Vi har vore saman i snart ti år og har tre ungar saman, så no tenkte eg at det var på tide. Sidan han ikkje har fått ut fingeren og fridd sjølv, så var dette min sjanse.

Skotårsdagen 29. februar er ifølgje gamle tradisjonar dagen då damene kan fri til mennene. For Guro var det litt tilfeldig at det vart slik.

- Førre veke sat Torbjørn og eg heime i sofaen og prata. Det var nokre dagar til han skulle på heimevernøving, og vi fleipa litt om moglegheita for at eg skulle reise i staden, så kunne han vere heime og ta seg av hus og heim. Vi lo litt av dette. Så gjekk det eit par dagar, så sende svigerinna mi ei melding. "På laurdag er det skotår, det er di moglegheit til å fri, og eg kan hjelpe til å arrangere!"

Ifølgje Guro har det vore litt påtrykk frå familien for at dei to skal gifte seg.

- Ja, eg vil i bryllaup! seier svigerinne Karen Longva Buset, som altså tok på seg rolla som ein slags Kirsten giftekniv.

- Eg fortalde Karen at det nok ville verte litt vanskeleg for meg å fri på skotårsdagen, sidan Torbjørn skulle i heimevernet. Men Karen ser berre moglegheiter. Så eg gjekk med på at ho skulle prøve å finne ut om det var mogleg. Eg hadde sett timeplanen, og visste at det kom til å verte vanskeleg.

Då er det fint å ha ein områdesjef som meir enn gjerne vil legge til rette for eit frieri. Det var berre å møte opp.

- Eg tenkte kanskje ikkje at det skulle vere så lett, ler Guro, som dermed altså likevel fekk reise på heimevernsøving.

Laurdag møtte dei opp i Nordfjordeid, på leit etter ein grønkledd mann, blant mange grønkledde.

- Han låg på bakken med sju andre og hadde skyteøving. Det var ikkje berre å pirke han på skuldra og håpe på at det var rett mann, så områdesjefen ropte han opp. "Nerbøvik!". Så Torbjørn reiste seg opp og såg meg. Han vart nok mildt sagt sjokkert.

Guro gjekk ned på kne.

- Vil du gifte deg med meg, Torbjørn?

Og svaret?

Det var sjølvsagt ja. Etterfølgt av mykje latter.

- Det kom nok av sjokket.

- Litt nervepirrande var det. Men no er eg berre nøgd. Så satsar vi på bryllaup neste sommar. Vi kan ikkje gå slik i ti år til..

Og Torbjørn er framleis på heimevernøving, men no med ein fersk ring på fingeren.