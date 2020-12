Ny dekan: — Ein skal vere i Volda i arbeidstida

Nyheiter

Den nye medie-dekanen ved Høgskulen vil at tilsette ved medieavdelingar skal bu lokalt. Universitetsavisa Khrono skriv at ein av konfliktane ved avdelinga har vore om ein som tilsett må bu i Volda eller ikkje.

— Ein skal vera i Volda i arbeidstida. Historisk har nokre hatt andre avtalar. Eg legg meg ikkje opp i kor ein er i helgene, men ein er eit kollegium, og skal vera i Volda ikkje berre når ein sjølv har undervisning, seier dekanen i eit lenge intervju, der ho fortel om den første tida på Avdelinga, der det har vore ein mykje omtalt konflikt mellom tilsette og leiing.

—Kvifor meiner du dette er viktig ( å vere i Volda i arbeidstida, red. merknad)?

— For det første skal ein kunne ha faglege møte og i tillegg treffast i forskargrupper. I tillegg er det viktig at Volda ikkje vert ein satellittstad, ein skal ha eit miljø her. Viss ikkje vert det fort sånn at det er nokon få som dreg lasset., svarer ho.

— Dersom ein ikkje er her, kan det ha gått føre seg prosessar ein ikkje har delteke i. Då har ein ikkje noko med å kritisera etterpå.

Kartveit, som dei siste 20 åra har vore tilknytt Danmarks journalist- og mediehøjskole, har brukt mykje av den første tida i Volda på å prøve å forbetre arbeidsmiljøet. Ho fortel at ho har invitert alle tilsette til samtalar, men at det ikkje var alle som ville snakke med henne.

— Det har vorte avdekt djupe problem og det har vore eit høgt sjukefråver. Eg kan ikkje stå inne for korleis det har vorte takla av tidlegare leiing. Men ein leiar kan ikkje forbetra alt åleine. Eg prøver å nøsta opp og få løyst problema, seier Kartveit.