Sverre Nybø og Normann Johansen.

Sverre Nybø sat på Stortinget i om lag 20 år for Høgre. Han budde i Vanylven der han var sokneprest og ordførar. På Stortinget var han mellom anna formann for sjøfarts -og fiskerikomiteen. Ein gong drog Nybø og notbas Normann Johansen til Sverige for å forhandle om ei sildekvote. Normann var bror til notbas Harald ”Bas” Johansen. Då Normann var i Sverige vart det ringt etter han. Det vart sagt til han ”Telefon til kapellmester Johansen.” Dei trudde at ordet not hadde med musikk å gjere.