Den som ventar på noko godt

Nyheiter

Endeleg er det jul.

Ventetida går no over i fest og glede. Advent blir jul. Gleda er så stor at vi treng litt tid til å la den gode bodskapen kome over oss. Difor varer jula eit godt stykke inn i det nye året. Kor lenge er det ulike meiningar om. I mange land varer høgtida først og fremst eit par dagar, men i Norge held vi som regel jul minst eit par veker.

Jula skal vere ei kjekk tid, men vi veit at ho også kan vere ei vanskeleg tid der vemod, sorg og sakn vert tydeleg. Blanding av sterke følelsar møter vi allereie i forteljinga om den aller første jula. For oss som lever og bur her i Norden der den kalde og mørke årstida er både lang og til tider lunefull har midtvinterfesten alltid vore viktig. I middelhavslanda er heller ikkje den kjølige årstida berre til å spøke med i dårleg isolerte hus. Og langt mindre i ein stall eller ei fjellhole.

Jula er ei høgtid der vi feirar at Gud har kome til jorda og vorte menneske slik som oss. Barnet i krubba, Jesus frå Nasaret, er fullt og heilt eit vanleg menneske. Det er konkret og lett forståeleg. Jula som historisk hending. Forteljinga om den heilage familien illustrert med julekrybba og juleevangeliet er ein måte å framstille det som hende på ein konkret kunstnarleg og litterær måte. Samstundes er dette mysteriets time og heilt uforståeleg. Det er Gud sjølv som vert fødd som eit lite barn.

Barnet i krybba er Gud Sonen som var til stades då Gud Faderen skapte verda og som Gud Heilaganden er han her mellom oss i dag. Alt dette inngår i ein større plan: Guds plan. Det vi kallar Skaparverket. Det var heilt nødvendig for Gud å verte fødd som eit lite barn på denne måten. Den som lurer på kvifor det er slik kan lese boka Cur Deus Homo (Kvifor Gud vart menneske) skreve av den engelske lærde munken Anselm av Canterbury omkring år 1100.

Juleforteljingar har vi fleire av i Bibelen. Det er ikkje berre eitt juleevangelium, men fleire – både i det gamle og det nye testamentet. Ja, det var jul også før Jesu fødsel. Han var jo med allereie i Første Mosebok heilt fremst i Bibelen, og det er vel heller inga overrasking at han har ein viktig funksjon heilt på slutten i Johannes Openberring. Vi har forresten også juleforteljingar i andre religionar og i tekstar som ikkje kom med i Bibelen på det avgjerande redaksjonsmøtet.

Vi kan seie at hovudpersonen i Bibelen er Gud, men vi kan også seie at hovudpersonen eigentleg er deg og meg. Menneska. På sett og vis er dette to sider av same sak: Mennesket er skapt i Guds bilete. Juleforteljingar har vi også mange av i skjønnlitteraturen frå midten av 1800-talet og i populærkultur og film frå 1900-talet og framover. Lat oss no gå inn i ein vel fortent juleferie med senka skuldre og glede oss over fellesskapet mellom Gud og verda og med kvarandre.

Å vere kristen er først og fremst å vere ein Kristus-etterfølgjar. Jesu liv og lære er eit eksempel og ei pedagogisk rettesnor. Gud vil at vi skal leve i tru, håp og kjærleik. Nestekjærleiken er det aller mest sentrale i Bibelens etikk. Omtanken for kvarandre og for dei som treng det aller mest. Først då vert det fred på jord slik som himmelkoret av englane over Betlehemsmarkene syng om: Fred over jorden, menneske, fryd deg!

Difor måtte Gud verte menneske og Jesusbarnet måtte verte Kristus. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang. Folkefrelsaren er komen. Gud har kome frå det høge og evige ned til jorda. Hit til oss inn i vår kvardag. I møtet med stallen og krybba vert det fjerne og kosmiske nært og intimt. Lyset har overvunne mørket. Lyset skin i mørket.

Vaksina skal vere på veg. Den som ventar på noko godt ventar ikkje forgjeves!

Kristus er verdens lys - han og ingen annen,

Født i vårt mørke, født som en av våre.

Når han er nær oss, er vår Far å finne.

Ære være Gud!