Vi har halde avstand, vaska og sprita som aldri før, og mange av oss har hatt mindre sosial kontakt enn vi kanskje har hatt behov for. No nærmar jula seg og vi kan sjå fram til eit lyspunkt i mørketida. Sjølv om koronaen set ein stoppar for dei største julefestane, og det å kunne samle storfamilien til julefeiring, så kan vi framleis samlast i mindre lag og ta vare på juletradisjonane våre som best vi kan.

Eg vil rette ei stor takk til alle innbyggjarane i kommunen for innsatsen de gjer med å følgje råd og retningslinjer om smitteverntiltak. Viss vi alle held fram med dette kan vi feire jul med godt samvit, samtidig som vi bidreg til at både små og store i kommunen får ei god og trygg jul. Eg vil også takke spesielt dei tilsette i helsesektoren, skulane og barnehagane, og kriseleiinga som saman med kommuneoverlegen har hatt statusmøte kvar tysdag. De har alle gjort, og gjer, ein svært viktig innsats for oss alle!

Sjølv om koronaen har lagt ein dempar på mange utviklingsprosjekt i Ørsta, så har det likevel gått bra med dei fleste. Delar av handel- og sørvisnæringa har slite, men dei største bedriftene ser ut til å klare seg. Eg er svært glad for at bankane har vore finke til å støtte og gi gode råd i denne tida.

Landbruket i Ørsta står sterkt i fylkessamanheng. Dette er ei næring som vi må ta vare på og støtte opp om. Jordvern har vore ei høgaktuell sak det siste året, fordi Ørsta har vore opplista som ein av «verstingane» i fylkessamanheng. Vi må finne ein balanse mellom utvikling i sentrum og dei som vil drive jordbruk.

Pelsdyrnæringa vert no avvikla, noko som eg synest er høgst tvilsamt. Når det no likevel skjer, så er det gledeleg med den store satsinga på Union på Øye. Dette vil skape mange nye arbeidsplassar i Hjørundfjorden. Reiseliv og turisme er i god utvikling i Ørsta, og då spesielt i Hjørundfjorden.

Utvikling og ny busetjing på Sæbø gleder meg. Bygging av ny skule og barnehage startar opp våren 2021, og dette viser at Ørsta satsar på bygda.

Vartdalstranda har eit stabilt næringsliv, og havbruket går godt. Det vert arbeidd med å dekke behovet for nye bustadtomter i Barstadvik, og no når Halsevegen skal oppgraderast opnar det seg moglegheiter for nye tomter på Liadal.

På Dalane er reguleringsplanen for Legene bustadfelt i rute, ny veg og nye tomter nærmar seg fullføring neste år. Gang- og sykkelveg på Åmdalen er eit varmt tema, og her har fylket sett av 40 mill. pr. år dei neste fire åra.

Strekninga frå Mosflata til Brungot ser det ut til at vi kan få oppstart på i 2021, og det vert jobba med å få området frå Åmås til Dalane skule inn på prioriteringslista.

Gledeleg er det også at vi har fått godt lys gjennom Åmdalen, og i fellesskap med grunneigarar er det komen ny veg på Krøvelen.

Vegen over Standaleidet er no nærmast ferdig asfaltert, noko som har stor betyding for folket på Standal og området ved Standaleidet for både hytteeigarar og turgåarar. Dette vil spare kommunen for store vedlikehaldskostnadar.

Hovdebygda er også i stor utvikling, der private utbyggjarar er i full gang med å sette opp nye bustadar, og flyplasskrysset er kome eit steg vidare. Her håpar vi på byggestart innan 2–3 år. Mange av vegane i Hovdebygda har vorte asfalterte og delvis omlagde, dette er til glede og nytte, og ikkje minst sparte vedlikehandkostnader.

Det skjer ting i sentrum også; Ørsta Velferdshus, tidlegare Legesenteret, skal opnast i februar. I Ørsta Velferdshus vert det samla mange funksjonar, som til dømes heimebasert omsorg og helsestasjon. Bakk-Ola-marka er no ferdig utbygd, og er blitt eit kraftsenter innan helse og velferd.

Den største saka i Ørsta siste åra har vore ny Ørsta Vidaregåande skule saman med Kulturhuset. Vi er mange politikarar som målretta har arbeidd med denne saka i mange år, og eg vil gi ros til alle for godt samarbeid. Investeringa på om lag 500 mill. til fagarbeidarutdanning er det beste for ungdomen på Søre Sunnmøre.

Planlegging av Ørsta Ungdomsskule og nytt basseng i sentrum står høgt på prioriteringslista. Truleg vert påbygg på ungdomsskulen starta opp i 2021, og neste steg blir nytt basseng.

Handelsstaden Ørsta

Nye aktørar har etablert seg i Vikegata, og dette er gledeleg. Visjonen min er at gågata skal få ei ny blomstringstid. Kanskje kan vi i samarbeid med huseigarane få opp overbygg på eine fortauet, slik at ein kan gå turrskodd gjennom gågata?

Samtidig er Alti klar for neste byggesteg, og dei har lova at spada skal i jorda i 2021, dette er ei svært positiv utvikling for handelsstaden Ørsta.

Økonomi

Sidan 2016 har overføringane frå staten gått ned i forhold til løns- og prisvekst. Dette medfører at Kommune-Noreg vert fattigare, medan fleire private aktørar vert rikare. Personleg meiner eg at dette er feil, og det medfører at prioriteringane må nøye planleggast dei komande åra. Budsjettet for 2021 vert stramt, men er etter mi meining forsvarleg, og vi held fast på at eigedomsskatten framleis skal ligge på 2 promille.

Folketalsveksten er viktig for alle kommunar, og Ørsta er ei av dei få kommunane i Møre og Romsdal som har vekst i folketalet. Dette er svært gledeleg, og det vil sjølvsagt på sikt også bidra til auka inntekter for kommunen.

Så vil eg nemne dei som fekk utdelt prisar i kommunestyret 15. desember:

Næringsprisen gjekk til Eiksenteret. Kulturprisen gjekk til Sverre Sørdal. Årets eldsjel gjekk til Johan Øye.

Gratulerer så mykje til alle!

Til sist vil eg takke alle som støttar og oppmuntrar meg, det gir inspirasjon og krefter til å stå på vidare. Takk til politikarar og administrasjon for godt samarbeid.

Vi vil alle det beste for bygda vår, så ta godt vare på kvarandre i denne vanskelege koronatida.

Ynskjer alle ei god julehelg og eit godt nytt år!