Bøstrand Transport har i år valt å gje julegåve til Ørsta Røde Kors hjelpekorps.

Gåva er på 30.000 kroner, og pengane går til innkjøp av fem nettbrett og utstyr som skal brukast i ettersøk og aksjonar. Programmet som brukast er SARtopo, som gjev full oversikt over mannskap under leiteaksjonar.

- Vi i Bøstrand vil også nytte høvet til å takke alle medlemmer i Ørsta Røde Kors for den formidable innsatsen som blir lagt ned kvart år i form av dugnadstimar og arbeid for lokalmiljøet. Det er viktig for oss alle å ha ein sann organisasjon i området. Og vi er stolte av våre tilsette som gjev sitt bidrag til ei flott sak gjennom denne gåva, seier dagleg leiar Yngve Bøstrand.

- Denne gåva frå dei tilsette i Bøstrand Transport og bedrifta set stor pris på! Summen kjem også godt med når vi ikkje får full utteljing av julekalendarsalet i år pga koronaen, seier leiar i Ørsta Røde Kors, Jarle Steinar Bjørdal.