Både Jørund Viktoria Alme fra Volda og kona fikk kreft

– Kjærligheten gir oss styrke

De siste tre åra har ekteparet Mjåseth Alme virkelig blitt satt på prøve. Begge to har fått påvist kreft. Uforløste følelser resulterte i at Jørund ble Jørund Viktoria. Kjærligheten mellom de to er sterkere enn noen gang.