«Kva er vitsen med å jobbe heile livet for å bygge ut husa sine?»

Etter å ha flykta frå eit pestramma Oslo til heimekontor i Ørsta har eg dei siste dagane fått høve til å gå rundt i heimbygda mi og granske ho med eit utanforståande blikk. Slik oppdaga eg at husa rundt omkring i bygda mi har blitt vesentleg større. Dette har sjølvsagt ikkje skjedd i løpet av dei seks månadane sidan sist eg var heime, dette er eit fenomen som har skjedd gradvis, og som no burde være synleg for dei fleste. Først blir heile huset mala i ein ny farge, så kjem det opp eit nytt tak før det eskalerer i platting, uthus, påbygg, boblebad og ny garasje. Dersom du snakkar med dei som bur der, so skulle dei so gjerne vist deg kjøkkenet og badet som blei ferdig i haust, men dei må dessverre ned på Maxbo for å hente spesialbestilt maling til TV-stova først.