Radiokameratane på NRK i romjula

Nyheiter

NRK satsar på feelgood-dokumentaren Radiokameratane som ein av sine romjulsfilmar i år. Allereie frå fredag 25. desember blir filmen om Bygderadio Vest lagt ut på NRK si gratis strøymeteneste NRKTV.

Deretter blir det tv-premiere på NRK1 onsdag 6. januar kl 21.20.

- NRK er medprodusent for RADIOKAMERATANE, så det har heile tida vore meininga at filmen også skal visast hos NRK, seier filmprodusent André Folkestad.

- At den no blir lagt ut i allereie 1. juledag er ekstra kjekt, og vil nok gjere at ganske mange kjem til å sjå den. Samtidig er det jo også stor stas at den blir satt opp i beste sendetid hos NRK1 berre nokre dagar etter strøyme-premiera.

Radiokameratane hadde premiere under Bergen Internasjonale Filmfestival 14. oktober, før den blei vist på kinoar over heile landet i ei periode som har vore vanskeleg for kinoane på grunn av korona-restriksjonane. Men filmkritikarane ga ros til filmen:

Klassekampen skriv at «Radiokameratane» er ikkje berre ein varm film om venskap rundt ein allmennyttig hobby, men eit døme på produktiv, dugnadsbasert bygdekultur.»

Anmeldaren hos NRK P3 Filmpolitiet skildrar filmen som «eit hyggelig møte med entusiastiske personligheter som gjør et verdifullt arbeid i en liten, men viktig flik av norsk mediehverdag.»

- Tilbakemeldingane frå publikum og kritikarar fortel oss at vi har truffe med det vi ville formidle med filmen og det varmar ekstra, seier Folkestad.