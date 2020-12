Vil helst ha bebuarane på sjukeheimane i jula

Nyheiter

– Det er ikkje ønska at bebuarane deltek i større juleselskap. FHI sine råd om maks 10 gjestar og minimum ein meter avstand må haldast, men me tilrår helst mindre selskap. Me tilrår også å unngå selskap som inkluderer gjestar frå område med høgt smittetrykk med mindre dei har levd isolert og ikkje har reist med offentleg kommunikasjon, heiter det frå Ørsta kommune.