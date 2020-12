Frå vaffelfondet til skisenteret og bygdefolket

Nyheiter

Årleg deler Jernia Norge ut tre gåvekort som dei tek ifrå det såkalla «Vaffelfondet». Dette er eit fond som skal samle opp pengar, slik at dei årleg kan delast ut til tre forskjellige, lokale Jernia-butikkar.

Har vore heldige

– Me har vore litt heldige, som har fått moglegheit til å overrekke dette gåvekortet. Det er svært, seier Harald Holvik i Jernia Ørsta.

– Det er berre dugnadsorganisasjonar som kan få av Vaffelfondet. Men du må kunne kalle Ørsta Skisenter ein dugnadsorganisasjon, så mykje dugnad som der er, fortel Holvik.

For kvart vaffeljarn som blir selt på ein Jernia-butikk i Norge, løyver Jernia Norge 10 kroner til fondet. WILFA gir 5 kroner per selde vaffeljarn.

– I forfjor var det Dampen på Sæbø som fekk 20 000 kroner, i fjor var det ingen her som fekk, og i år er det då Ørsta Skisenter.

Skreiv ein god søknad

– Me har skrive ein god søknad til Jernia Norge og deira Vaffelfond, seier styreleiar i Ørsta Skisenter Gunnar Knutsen.

– Me set pris på alle bidrag. Også får me no håpe at snøen kjem, seier Knutsen.

Knutsen fortel at dette bidraget kjem til å vise igjen i form av vaffeljarn, sveletakker og bålpanner. Han seier at pengane først og fremst er ei gåve til folket i Ørsta.

– Men folk må ta med eigne vedkubbar når dei kjem, seier Knutsen.

20 her og 20 der

– Det er rart med det, viss folk gir 20 tusen her og 20 tusen der, så monnar det, seier Peter Holvik i Jernia Ørsta.

– Det er ikkje skisenteret det betyr så mykje for, det er for bygda, seier Holvik.

– Det er no dugnad skisenteret er bygd på, avsluttar Holvik.