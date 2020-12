Vil ta imot fleire flyktningar

Nyheiter

Eit stort fleirtal av politikarane i Volda vil ta imot så mange flyktningar som kommunen vert bede om, trass i at kommunedirektøren hadde motforestillingar.

Innvandringsdirektoratet (IMDI) har bede kommunen om å busette inn til 30 flyktningar i 2021. Det er venta at dei fleste er såkalla overføringsflyktningar.

- Og det vil stille større krav til det kommunale mottaksapparatet, skriv kommunedirektøren i sakspapira.

Kommunedirektøren har bede politikarane gjere ei nøye vurdering av utfordringane, og skriv: «Ofte kjem store barnefamiliar som overføringsflyktningar. I snitt kjem årleg i tillegg 8-9 familiesameinte (FAM) til herbuande flyktningar. Mange av desse er også barnefamiliar. Volda kommune har auka press i tenestene, og då særleg innan helse og omsorg. Kommunedirektøren meiner at tida no er inne for at vi gjer ei analyse av både styrken og utfordringane i tenestene, arbeidsmarknad, bustadmarknad og andre relevante forhold for å vurdere kva som er rett busettingsnivå i åra framover for å sikre økonomisk og sosial berekraft i Voldasamfunnet. Det vil vere utfordrande å skaffe nok bustader til busetting av barnefamiliar. Samstundes vert det meldt om kapasitet til å ta i mot barn i barnehage og grunnskule, og vaksne i norskopplæring og introduksjonsprogram»

I formannskapet var det semje om å ta imot færre enn 30, men kommunestyret ville det annleis.

Cecilie Rørstad (SV) la fram dette forslaget på veger av SV,MDG, Raudt, AP og KrF:

«Vi i Norge har eit internasjonalt ansvar for å hjelpe menneske på flukt. Vi i Volda skal ta vår del av dette ansvaret og ta i mot dei IMDI oppmodar oss om å ta i mot. Vi har kompetanse og fagmiljø som er nasjonalt anerkjent. Det vert jobba godt og vi har kapasitet i tenestene. Eg vil også nytte høvet til å takke Volda Læringssenter og alle andre av våre tilsette som kvar einaste dag skaper læring, god integrering og i lag med dei nye innbyggarane våre er med på å gjere Volda til det rause og mangfaldige lokalsamfunnet me set slik pris på.

Forslaget vart vedtatt med stort fleirtal.