Han vert sjef i nytt energiselskap

Nyheiter

– Vi er svært godt nøgde med at Fauske har takka ja til å leie selskapet. Vi har høge ambisjonar for det nye selskapet, og er overtydde om at Fauske har den kompetansen og bakgrunnen som skal til for å byggje opp eit sterkt, nasjonalt marknadsselskap for energi. Selskapet skal vere ein kundenær og innovativ energiaktør, som tilbyr framtidsretta og berekraftige løysingar, seier Erik Espeset, styreleiar i det nye selskapet, i ei pressemelding.