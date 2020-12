– Har kanskje aldri vore viktigare å sjekke

Nyheiter

Skattetrekksmeldinga som kvart år blir sendt ut i desember, viser korleis Skatteetaten har berekna inntektene og frådraga dine og kva du skal betala i skatt neste år.

I år oppmodar Skatteetaten folk til å sjekka meldinga ekstra nøye.

– Rett skattetrekk er basert på eit anslag over kva du kjem til å tena det komande året. Privatøkonomien for mange av oss har endra seg dette året, så det er derfor ekstra viktig å sjå gjennom dei utrekningane Skatteetaten har gjort dette året, seier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten i ei pressemelding.

Ho meiner det kanskje aldri har vore viktigare å sjekka opplysningane slik at ein neste år ikkje betalar for mykje eller for lite skatt.

Må du endra skattekortet, kan du logga deg inn på skatteetaten.no og korrigera tala. Deretter sender Skatteetaten deg eit nytt skattekort.