Ynskjer dialog om Ose-funna

Formannskapet handsama saka om byggje- og deleforbod for firmaet Tømrarservice AS på Ose måndag.

Allereie tysdag (i dag) skal saka opp for kommunestyret.

– Då kan det hende vi endrar syn. Vi ynskjer fyrst og fremst dialog, sa ordførar Stein Aam under handsaminga av saka.

Eit springande moment i saka om byggje- og deleforbod, har vore at kommunen fryktar at funna på Ose kan verte øydelagde, og dessutan at kommunen vil sikre seg ei moglegheit til at funnet av gudehovet på ein eller annan måte kan sikrast for ettertida med å vere synlege.

På den andre sida er funna frigjevne av dei antikvariske styresmaktene. Det vil seie at utbyggjaren Tømrarservice, kan byggje ut området slik den vedtekne reguleringsplanen seier.

– Dersom det vert lagt ned byggje- og deleforbod, sikrar kommunen seg juridisk. Dette forbodet kan dessutan opphevast på dagen dersom vi kjem til ei løysing saman med utbyggjaren etter forhandlingar. Viss det ikkje vert eit byggje- og deleforbod, pliktar kommunen seg til å gje dei løyva det vert søkt om i samsvar med planen, orienterte assisterande rådmann om på formannskapsmøtet.

Under møtet vart det orientert til eit skriv frå Tømrerservice, der det kom fram at dei kjende seg motarbeidd av administrasjonen. Dette tok kommunedirektør Wenche Solheim avstand frå i møtet.

Samstundes vart det på møtet orientert om at gudehovet måndag vart dekt til, noko som har vore eit viktig ynske frå kommunen si side.

Formannskapet valde samrøystes å gå inn for byggje- og deleforbod, men tok vekk det punktet frå administrasjonen si tilrdåing som galdt tildekking, då det allereie er gjort.

Assisterande kommunedirektør Eldar Øye signaliserte at kommunen ynskjer å finne ei løysing gjennom samtalar med Tømrarservice raskt.