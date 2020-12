Nyheiter

I 2016 inngjekk Ørsta kommune og Ørsta Kjøpesenter AS ein intensjonsavtale om kjøp av kommunal grunn. Bakgrunnen for avtale var ei framtidig utviding av kjøpesenteret i Ørsta sentrum. Avtalen går ut ved nyttår. Alti, som no eig kjøpesenter, ønsker at avtalen skal lengast med to år for å få tid til å realisere dei konkrete utvidingsplanane som selskapet jobbar med.