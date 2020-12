Utan fleire vernetiltak kan bustad-bygginga starte

Nyheiter

Riksantikvaren gratulerer Ørsta kommune med eit viktig og interessant funn av det heidenske gudehovet på Ose. Men påpeikar at utbyggjaren av bustader – Volda-firmaet Tømrer Prosjekt AS – no ta i bruk arealet.

Ørsta kommune har bede Riksantikvaren om gode råd med tanke på byggje- og delingsforbod ved det heidenske tempelet, men Riksantikvaren svarar følgjande:

«Vi gratulerer med et viktig og interessant funn og ber om at saken diskuteres videre med Møre og Romsdal fylkeskommune som er rette myndighet i forhold til denne saken og spørsmålet om en evt. omregulering. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at så lenge vilkårene i gjeldende plan er oppfylt og utgravningen er ferdigstilt kan utbygger nå ta i bruk arealet til det det er regulert til, dersom det ikke igangsettes andre vernetiltak.»

Kommunedirektøren rår formannskapet og kommunestyret i Ørsta om å vedta byggje- og deleforbod. Formannskapet skal handsame saka tysdag.