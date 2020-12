- Blir kanskje den mest oppdaterte høgskulen i landet

Nyheiter

Styret ved Høgskulen vedtok torsdag budsjettet for 2021, inkludert ei løyving på 29 millionar kroner til utstyr i Sivert Aarflot-huset, som det nye mediebygget heiter.

Høgskulen håpte lenge at det kom ei løyving over statsbudsjettet til utstyret, men må no i staden bruke avsette midlar, altså oppsparte pengar.

-Sju millionar kroner av dei 29 millionane er innsparte leigeutgifter fordi nybygget er forseinka. Så tek vi sju millionar frå avsetningar som er gjort i avdeling for mediefag. Dei resterande 15 millionar er avsetningar frå dei andre avdelingane og fellesadministrasjonen, seier styreleiar og rektor Johann Roppen ved Høgskulen i Volda.

Omdisponerer

I styremøtet var tilsetterepresentant Silje Dahl kritisk til at det vert brukt avsetningar frå dei andre avdelingane til å finansiere utstyr for avdeling for mediefag. Dette er midlar som har samla seg opp over tid, fordi avdelingane ikkje har brukt heile budsjettet, anten fordi dei har vore effektive, eller fordi stillingar har stått ledige.

– Vi må passe oss for at vi ikkje rokkar ved incentivet til å drive effektivt - at vi i staden bruker opp alle pengane for å unngå at dei vert inndregne, sa Silje Dahl

Styreleiar Johann Roppen seier til Møre-Nytt at styret tidlegare har vedteke at avsette midlar kan omdisponerast av styret. Samstundes har han nyleg i eit blogginnlegg vore kritisk til at reglane for avsetningar har blitt endra av departementet på kort varsel, utan høyring.

– Får mindre handlefridom

Høgskulen i Volda har hatt 80 millionar kroner «på bok». No er regelen for avsetningar endra av departementet, slik at Høgskulane ikkje kan «spare» meir enn fem prosent av årlege løyvingar. Det vil seie avsetningar på til saman 20 millionar kroner for Høgskulen i Volda.

– Dette gir oss mindre handlefridom og tvingar oss til å handle kanskje raskare enn godt er, skriv Roppen i blogginnlegget.

Avsetningane på 80 millionar må anten reduserast til 20 millionar, altså må 60 millionar brukast, eller så vert dei inndrege til statskassa.

– Pengane skal få bein å gå på, men raskarane enn det vi har lagt opp til, seier Johann Roppen til Møre-Nytt.

Oppgraderer bygg og eigedom

Og det er meir en nybygg på gang. Når mediehuset vert ferdig, og Avdeling for mediefag har flytta sine aktivitetar, set Høgskulen i gang med ei ombygging av Hans Strøm-huset. Høgskulen ønskjer og å fornye uteområdet på Høgskulen.

– Hans Strøm-huset vil stå fram som nesten nytt, og vi får eit nytt mediebygg med nytt utstyr. Høgskulen i Volda blir kanskje den mest oppdaterte Høgskulen i landet, seier Johann Roppen.

Nytt Ivar Aasen-hus?

Det er og planar om eit nytt Ivar Aasen-hus, som skal bli kunnskapspark. Ivar Aasen-huset, som var det første DH-bygget, er i dag eigd av kommunen. Men ved Høgskulen er det ca. 70 tilsette i fem paviljongar som kanskje kan få lokale i eit nytt Ivar Aasen-hus. Også dette vart lufta på styremøtet torsdag.

– Det er bokstavleg talt nærliggande å gjere det på denne måten, men det er mykje som må avklarast først. Både totaløkonomi og anbodsreglar, seier Johann Roppen.