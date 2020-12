Livskriser vart livsgleder for Line Katrin og Ingeborg

Nyheiter

Det er berre nokre månader sidan Ingeborg Tusvik Nupen (38) og Line Katrin Moe (44) møtte kvarandre for første gong. Ingeborg, som er ernæringsterapeut og kosthaldsrettleiar, inviterte Line Katrin til å vere med i podkasten hennar Helsesnack. Møtet vart så givande at dei no har dei funne saman i ein fellesskap der dei jobbar for at folk skal få ein best mogleg helsebringande kvardag – for kropp og sjel.