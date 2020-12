Julegrantenning på Sæbø

Nyheiter

I fint, kaldt, desemberveir spelte korpset til tenning av julegrana på Sæbø. Korpset har fått ny dirigent i haust, Sander Andersen, som leia korpset med stødig hand. Korpset spelte «Nå tennes tusen julelys», «Å, kom nå med lovsang,» og «Deilig er jorden» til stor glede for dei mange frammøtte. Etter dette tok korpset turen til Hjørundfjordheimen og spelte utanfor til glede for bebuarane og dei tilsette der.

Det vart annleis i år, då korpset ikkje kunne arrangere sin årlege julemarknad etter julegrantenninga. Men det vart invitert til ein liten konsert for inntil 50 publikummera på grendahuset.

Leiar Oddhild Kalvatn ønska alle velkomne og fortalde litt om korpset og presenterte den nye dirigenten. Han har mykje kunnskap og erfaring som gjere at han bidreg med mykje spennande og at musikantane lærer mykje nytt. Han har drive med musikk sidan han var liten og har lært direksjon på Toneheim Folkehøgskule. På konserten var det tid for både aspirantane, juniorane og seniorkorpset å vise seg fram.