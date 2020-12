Nyheiter

Jørgen Moe (1813-1882) er kanskje mest kjent som skjønnlitterær forfattar og folkeminnesamlar. Ja, det er han som er Moe i Asbjørnsen og Moe. Men han var også prest.

Det var det han først og fremst var og på slutten av karrieren til og med biskop. Først den strenge patriarkalske bygdepresten i Krødsherad og seinare den milde barnebispen i Christiansands Stift – i ei tid med sterke spenningar i kyrkja. I mange år regjerte han også som storbonde på Vestre Aker Prestegard – den gong eit nabosokn til hovudstaden Kristiania.

Jørgen Moe var ein habil teolog, men er vel i dag mest kjent for eventyra. Eit anna kjent dikt er «Den gamle Mester» som først vart trykt i 1855 i samlinga «At hænge på Juletreet» - eit slags julehefte som var ein populær sjanger på den tida. Diktet omhandlar det store eiketreet på Krødsherad prestegard der han sjølv var kapellan frå 1853 til 1863.

Den flotte eika på prestegarden står framleis og regjerer både som verna naturminne og kulturminne og er eit symbol på kor viktig det er å bygge på «den ene trofaste Grund». Den eine sanne grunnvollen er eit sentralt tema i diktet og kan vere eit bilete på Jesus Kristus. Forfattaren forklarer at det er treet si ordning mellom rotsystem og topp som gjer det i stand til å ri stormane av.

Naturen er Guds under og ein berar av allmenngyldig kunnskap og sanning. Den naturlege verda kan rettleie og fungere som eit førebilete. Guds skaparverk i naturen er vel egna til å vekke ulike former for religiøs ettertanke i kvardagen. Natur og kultur heng saman og gir menneska livsvilkår.

Guds folk har opp gjennom historia sjølv måtte ri mange stormar av. Helgenforteljingane, dei ulike partia i oldkyrkja og martyrhistoria er berre nokre konkrete døme på dette. I eit historisk perspektiv er dei debattane vi har i kyrkja og mellom kyrkjesamfunn i dag berre for barnematen å rekne. Til og med på Jørgen Moe si tid var frontane i det kulturelle, vitskapelege og politiske ordskiftet mykje skarpare enn i dag.

Jørgen Moe gjorde ein stor innsats som forfattar og kulturforskar. Han gjekk også for å vere forfengeleg og var litt av ein estetikar. Etter kvart som urbaniseringa og byutviklinga kring hovudstaden gjorde tomteareala til Vestre Aker Prestegard meir attraktive vart det færre kyr på båsen i prestegarden og desto meir klingande mynt på presten si bankbok. Så kan vi alltids håpe at det også regna litt på klokkaren.

Andre lesetekst tredje søndag i advent:

«7 Ver då tolmodige, sysken, til Herren kjem! Ein bonde må venta på den dyrebare grøda frå jorda og vera tolmodig til både haustregnet og vårregnet har falle. 8 Slik må de òg vera tolmodige og gjera hjarta sterke, for Herren kjem snart.»

Jak 5,7-8