118 i karantene etter smitteutbrotet i Ørsta

118 nærkontakter er sett i karantene etter smitteutbrotet som vart oppdaga i Ørsta laurdag. I alt fire personar har testa positivt og det det opplyst at "smittekjelde er ein annan stad i landet"

- Dei som er i karantene inkluderer elevar og lærarar på Dalane skule i Ørsta og Volda vidaregåande skule, nokre som har deltatt på ei fotballtrening og personar tilknytta i Tingretten i Volda. Alle nærkontakter har blitt varsla om karantene og testing, skriv Ørsta kommune i ei pressemelding.

Omfattande testing

Søndag vart 170 personar testa på teststasjonen.

- Vi ventar svar på dei fleste av prøvene utover kvelden og morgondagen, opplyser kommunen.

Heile Dalane skule har heimeskule måndag i påvente av prøvesvar som eit føre-var tiltak til dei får svar på prøvene.

- Per no har vi ikkje grunnlag for å legge ytterlegare restriksjonar på planlagte aktivitetar i lokalsamfunnet, men vi vil kome tilbake til om dette blir aktuelt når vi har meir oversikt over situasjonen. Det er svært viktig at alle innbyggjarar held seg heime dersom dei har luftvegssymptom og bestiller koronatest, skriv kommunen i pressemeldinga.