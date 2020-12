Det blir julegudstenester – men få plassar

Nyheiter

Dei sentrale råda er tydelege: ikkje meir enn 50 personar i ei kyrkje med tradisjonelle kyrkjebenkar. Men 50 er betre enn ingen, meiner sokneprest Arne Moltubak i Ørsta.

– Om vi ikkje har plass til alle, så er det fint at så mange som mogleg får eit tilbod. Vi veit at julegudstenestene betyr mykje, seier Moltubak.

50 er det maksimale talet. I tillegg skal det vere to meter mellom dei som ikkje er i same husstand. Dermed er det ikkje sikkert at det vert plass til 50, i alle fall ikkje i Ørsta eller Vartdal kyrkja, som er mindre enn Hjørundfjord kyrkje.

– Vi må ha førehandspåmelding, og den opnar opp måndag. I Ørsta tar vi 34 i første pulje, så ser vi kor mange som er i same husstand og fyller på slik at det vert maksimalt 50, på kvar gudsteneste, forklarer Moltubak.

Påmeldinga vert via kyrkje sine nedsider, eller på telefon. I Ørsta vert det tre gudstenester julaftan, men til andre tider enn det som har vore vanleg. I Vartdal og Hjørundfjord kyrkje vert det ei gudsteneste julaftan.

– Vi strøymer den midtarste av gudstenestene i Ørsta. Og elles har vi juleotte og gudstenester 1. juledag også. Så det er fleire moglegheiter, seier soknepresten.

Han minner og om at biskopen i Møre har oppmoda alle til å gå ut og synge «Deilig er jorden» 4. søndag i advent klokka 16.00.

Soknerådet

Soknerådsleiar Gudny Fagerhol seier dei prøver å gjere det beste ut av situasjonen.

– Det er ei anna tid, også for soknerådet og kyrkja. Dei fleste julekonsertar er diverre avlyste, og eg for min del merkar at eg saknar korsongen. Og vi har avgjort at vi ikkje kan ha «Syng og spelar jula inn», slik vi har hatt tredje søndag i advent.

Men soknerådet har altså sagt ja til julegudstenester sjølv om det er krevjande.

– Vi må vaske mellom gudstenestene. Men heldigvis er det alt mange som har sagt at dei vil hjelpe til, seier Gudny fagerhol.

Koronaen har og skapt andre utfordringar.

– Det har vore lite fokus på konsekvensane for kyrkjelydane. Vi får inn langt mindre offergåver er vanleg, sian det er så få til stades på gudstenestene, spesielt på dei store dagane som jul og 17. mai. Dette er pengar som går til kyrkjeleg arbeid og arrangement, seier Gudny Fagerhol.