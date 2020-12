«Klisjeane om dialektlandet Noreg er mange, og ofte sanne. Sjølvsagt finst det enno ein og annan pinleg professor emeritus»

Nyheiter

«Det går mangt eit menneske og ser seg fritt ikring for Ivar Aasens skuld,» skreiv Tarjei Vesaas ein gong. Det er sant. Den demokratiske verdien i å kunne nytte eit språk ein kjenner seg heime i, er stor. Men er det òg Aasen og nynorsken som har æra for det store dialektmangfaldet og ikkje minst toleransen for dialektar i Noreg – eller er det omvendt? Det heng i alle fall i hop på den eine eller andre eller begge måtar.