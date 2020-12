Mjølkeglad Volda-familie vann 10.000

Nyheiter

«Verkeleg?!» Det var ei munter stemme i andre enden av telefonen, då kommunikasjonsansvarleg hjå VØR, Ina, kunne fortelje Hanne, at hennar kubbe med kartongar hadde blitt trekt ut som ein av vinnarane av ti tusen kroner i Returkartonglotteriet.

Eller, rettare sagt, Snorre sin kubbe. Hanne byter nemleg på å skrive på namnet til hennar to søner, Snorre og Birk, på drikkekartongane.

Diplom vart overlevert til familien Karlsen Wold i Volda, og dei kunne fortelje at dei har alltid vore flinke til å skylje, brette og stappe drikkekartongar. Men det var ikkje før Hanne såg at svigerfar skreiv på namn og nummer på sine kartongar i vår, at dei byrja å gjere det same sjølv. Dette skulle altså vise seg å gi ei rask avkastning.

Når vinnaren sjølv blir spurt om kva han skal bruke premien på, trekk Snorre fram trampoline som freistande. Men han må finne seg i å dele premien med broren, då familien allereie i førevegen hadde avtalt at dersom ein av brørne vann, skulle premien delast på to.

Alle kan delta og vinne i Returkartonglotteriet, dette gjeld privatpersonar, organisasjonar, skular, klasser, idrettslag osv. Det viktigaste er at ein skriv på namn og nummer til kontaktperson på utsida av kartongen og har denne i papirdunken. Det er fire trekningar i året, som blir utført på miljøstasjonen.