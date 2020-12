Tilsette fryktar eldre tidlegare må på institusjon

Nyheiter

– Kjære politikarar, om målet er at innbyggjarane i Ørsta skal bu lengst mogleg heime, vil me tilrå at de har ein langsiktig ambisjon om å auka dagtilbod og andre aktivitetstilbod for eldre og andre med svekka helse. Å gjera det motsette no, er kortsiktig vinning. Då vert det stor risiko for at me framover får fleire pasientar på Korttidsavdelinga og ikkje greier å ta imot utskrivingsklare pasientar frå sjukehus i like stor grad som no, heiter det i ei fråsegn til politikarane før budsjetthandsaminga i kommunestyret.