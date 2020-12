Takka av 22 pensjonistar

Nyheiter

Tysdag var det avskilsmarkering for 22 tilsette i Ørsta kommune som har gått av eller skal gå av med pensjon.

Kommunen har tradisjon for ein slik «takkefest» mot slutten av kvart år. Alle dei ferske eller nær føreståande pensjonistane Alle vart inviterte til kaffi, kaker og feiring på Ørsta kulturhus, og kulturskulen stod for musikalske innslag på festen. Både ordførar, kommunedirektør og konstituert personalleiar var med på feiringa.

"Ørsta kommune har gleda av å få gjere litt ekstra stas på trufaste medarbeidarar som i løpet av 2020 går over i ein ny fase av livet. Ei fase som for nokon er etterlengta og vert kjærkome teke i mot, medan det for andre kan føre til utfordringar ein kanskje ikkje var heilt budde på. Men akkurat no skal vi få lov til å ta vare på denne stunda, og saman gjere ho til eit godt minne som de kan ta med dykk inn i pensjonistkvardagen", sa konstituert personalleiar under markeringa.

Dei tilsette i kommunen får ein krystallvase som kommunal avskilsgåve når dei går av med pensjon. I tillegg fekk til saman 12 av årets pensjonistar også med seg KS sitt heidersmerke og diplom. Dette vert tildelt tilsette som har meir enn 25 år i kommunal/fylkeskommunal teneste.

Dei 22 er:

Torbjørn Slettedal

Elias Øye

Gunnar Lyshagen

Sigrun Hjellen

Oddny Solhaug Hovde

Jorun Vatne

Marianne Røed

Ingvild Berthelsen Redse

Torild Storfjord

Ingar Amdam

Johanne Øvregaard

Sylvei Glomset Ørstavik

Jarle Nupen

Irina Berlina

May Lise Ludvigsen

Solfrid Solhaug

Velaug Grønnevet Dragnes

Jostein Mo

Tove Brautaset Yksnøy

Hilde Fransdatter Breivik

Evy Karin Olsen

Inge Færø