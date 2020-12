Optimist for betre rutetilbod

Nyheiter

Det seier sekretær for flyrutegruppa, næringssjef Odd Magne Vinjevoll.

Det er klart at det er lagt inn tretti millionar kroner ekstra til støttekjøp frå staten si side for å sikre tilboda frå flyplassane Hovden, Florø og Stokmarknes i 2021. Spørsmålet er kor mange avgangar som kan sikrast med statlege støttekjøp for ruta mellom Hovden og Oslo.

– Tidleg ut, tidleg inn

– Det er definitivt at Oslo-Hovden er inne på FOT (forpliktingar til offentleg tenesteyting) igjen. Det har vore viktig å få til. Trinn to i dette arbeidet er å få til dei beste lokale tilpassingane. For Hovden – Oslo vil det seie fly tidleg ut, og tidleg inn, seier Vinjevoll.

Han får støtte frå lufthamnsjef Stein-Arne Vik.

– Vi veit kva som er mangelen i dag, og det er direkteruter til og frå Oslo om morgonen. I dag må vi dele sete med Sogndal, seier Vik.

Då nedstenginga kom 12. mars, vart det bråstopp for lufttrafikken. Det vart straks innført statlege støttekjøp for ruta Oslo – Hovden, som då hadde vore heilkommersiell sidan 2016. Støtta medført kjøp av to ruter til og frå Hovden – Oslo. Denne ordninga er vidareført ut 2020.

Men ordninga er altså ikkje optimal, og no hentar flyrutegruppa også støtte i ein fersk rapport frå Møreforsking.

Rapport

– Rapporten konkluderer med at bruk av offentlege midlar gir gunstigare flybillettar for befolkning og næringsliv for distriktet, utan at det påverkar negativt samfunnsøkonomisk, seier Vinjevoll.

I rapporten vert det rekna på fire ruter til og frå Oslo som eit minimumsnivå. Dette vil koste nitten millionar kroner årleg i støttekjøp.

– Før kommersialiseringa, var det fire ruter med støttekjøp, pluss tre som Widerøe dreiv kommersielt, fortel Vinjevoll.

Difor vil det no verte arbeidd for å få til statleg kjøp av fire ruter på kort sikt, altså ut 2021, og vidare at kjøp av minimum fire ruter (FOT-ordninga) vert lagt inn i tilbodspapira når flyrutene igjen skal ut på tilbod.

Då er det fylkeskommunen som skal organisere FOT-opplegget, og dei nye tilboda skal gjelde frå våren 2024.