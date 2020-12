Nyheiter

Det var onsdag føremiddag, i ellevetida, det vart meldt om eit tjuveri av pakkar i Kapteinsvegen i Volda.

Meldinga gjekk på at nokon kom og henta pakkene, og reiste frå staden, rett etter at postbilen hadde vore der.

Ifølgje politiet var det heile ei mistyding, for det var eigaren av pakkene som kom og henta dei.

Politiet er likevel takksame for at folk passar på, for fleire stader vert det no meldt om tjuveri frå postkasser.