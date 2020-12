Nyheiter

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim bad onsdag Søre Sunnmøre tingrett om overføring til tvungen psykisk helsevern for ein tiltalt mann i 30-åra. 7. juni i år stakk han Adel Dabbas i hovudet med eit skrujarn og prøvde å drepe miljøarbeidaren i Volda kommune. Tiltalte har erkjent dei faktiske forholda i saka og erkjent seg skuldig etter tiltalen. Han meiner at han var klar over kva han gjorde og var tilrekneleg på gjerningstidspunktet.