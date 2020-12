Nyheiter

Det skriv interessegruppa for Stadionparken i eit brev til Volda kommune. Dei er bekymra for vidare drift og vedlikehald av parken ved Volda stadion.

– Vi ser at med den omfattande bruken som Stadionparken no har, noko vi sjølvsagt er veldig glade for og stolte av, så krev det meir enn vi trudde på drift og vedlikehald.

I brevet kjem det fram at det har vore prøvd ulike tiltak for å sikre drift og vedlikehald, men at ei hensiktmessig løysing som vil fungere over tid ikkje er på plass.

– Og no er vi veldig bekymra for at eit så flott, viktig og bra prosjekt skal, bokstaveleg talt, gro igjen og forfalle. Vi treng hjelp.

VTI Allianse står som eigar av Stadionparken. Det har tidlegare blitt sendt søknad til Volda kommune. Der vart det spurt om kommunen kan ta over drift og vedlikehald eller å gi økonomisk støtte til interessegruppa for å leige inn ekstern hjelp. Politikarane gjekk inn for kommunedirektøren si tilråding om å seie nei til begge forslag.

– Dagens system fungerer ikkje, og kommunen har avslått. Kva kan vi gjere?