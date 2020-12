«I dag er eg grendeordførar»

Nyheiter

- I dag vil eg vere grendeordførar. Det er fantastisk å få vere med på dette i heimbygda mi: Dette var dårlegaste bygdevegen i Ørsta kommune – no er vegen den beste!

Det sa Ørsta-ordførar Stein Aam då han stod for den offisielle opninga av den nye vegen i Krøvelen. Vegen vart ferdigbygd i haust, og erstattar reine krøterstien mellom tuna i grenda. Det vil seie – gamlevegen sneik seg tett forbi husnovene, nesten inn på trappa eller stabburet… Ikkje særleg praktisk når store forbilar og skogsbilar skulle fram

- Utruleg at det gjekk bra, sa ein av grannane – og nabokona sa at ho faktisk tok til tårene då ho like før studerte den nye og den gamle vegen. Dette blir nye tider! Og neste vår kjem asfalten på plass.

Leiar Petter Bjørdal i Krøvelen gards- og skogveglag ynskte bygdefolket og ordførar velkomne til vegfesten, der det sjølvsagt også vart servert kaffi og marsipankake.

- Arbeidet med vegen starta allereie i 2006, med bakgrunn i at vi såg snart hogstmogne skogressursar sør om gardstuna. Desse var umoglege å ta ut via kommunevegen, sa Bjørdal.

Dei var faktisk uroa for om tunge vogntog faktisk ville kunne skade husmurar sidan gamlevegen gjekk så tett innpå tuna.

I 2014 var reguleringsplanen for nyevegen ferdig, og kostnadsfordeling vart fastsett av Søre Sunnmøre Jordskifterett i 2018. Det enda med eit spleiselag mellom grunneigarane og Ørsta kommune, Mørenett, Tussa IKT, Krøvelen Vassverk SA – og statstilskot frå Fylkesskogetaten.

Prosjektet starta altså som skogsveg, og det har ein fått – vel to kilometer med ti tonns akseltrykk og snuplass for 25 meters vogntog.

Mykje meir enn veg

- Men det vart mykje meir: 910 meter overvassleidningar til vatn og elv, slik at gardstuna og veg no skal vere verna mot våtare og villare klima. Det er også lagt 910 meter brannvassleidning og etablert brannhydrantar og brannkummar, kosta av det private vassverket, fortalde Bjørdal.

Det er også lagt ned i jord meir enn tre kilometer med rør og kablar for straum og fiber med to nye trafoar. Dermed har grenda sikrare kraftforsyning for ver og vind enn nokon gong før. Ja, det er til og med etablert gatelys i Krøvelen, meir enn fem enkeltpunkt slik det var før.

- Når vi så få asfalt i 2021, får Krøvelen den same infrastrukturen som moderne bustadfelt i sentrum. Og ikkje minst har ein eit betre bumiljø ved at trafikken vert leia bort frå tuna, sa Bjørdal, som takka alle som har bidrege – grunneigarar, lokale entreprenørar, kommunen og Tussa.