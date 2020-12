49 eksamenar vert digitale

Nyheiter

Det er kriseleiinga ved Høgskulen i Volda som har bestemt dette.

– Det blir same eksamensform i vårsemesteret 2021 som haustsemesteret 2020. Det betyr at alle skriftlege skuleeksamenar våren 2021 skal gjerast om til digitale eksamensformer utan oppmøte på høgskulen. Det er 49 eksamenar som må endrast, opplyser rektor Johann Roppen i sitt vekevise nyheitsbrev.

Han fortel vidare at praktiske eksamenar kan gå som planlagd.

– Fagmiljøa kan sjølv avgjere korleis ein vil avvikle munnleg eksamen, men ein skal leggje til rette for å minimere reiseaktivitet, til dømes dersom studenten eller ekstern sensor ikkje oppheld seg i Volda, seier Roppen.

Kriseleiinga har alt no bestemt dette for å gi førseielege rammer for studentar og tilsette, og meiner framleis at risikoen ved skriftleg skuleeksamen er for stor.