Er det lys, er det liv!

Det første året var verst. Eg følgde lysgrensa oppe i fjellet, og måtte gå turar opp dit for å få ein dose med sollys før eg gjekk ned att i mørket og kvelden kom. Det tok nokre år for å finne rytmen.

Apostelen Johannes hadde neppe opplevd mørketida her i nord, men han var likevel veldig oppteken av kontrastane mellom mørke og lys. Mørket representerte for Johannes kaos og hjelpeløyse, fråvær av glede og liv. Medan lyset bar Guds nærvær med seg, og spreidde orden, glede og liv der det fekk skine. Og Jesus, hans liv og hans ord, vart openberringa av dette gudsnærværet.

I mange kyrkjer vert det feira lysmesse i desse dagar. Å kome til kyrkja og tenne eit lys er for mange ei sterk og viktig handling. Lyset rommar så mykje vi ikkje klarar å uttrykke med ord. Ei enkel og nesten barnleg handling kan romme eit univers av tankar og kjensler som vi ber på.

2020 vart året då ingen trengde å lure på kven som hadde bruk for ei hjelpande hand eller eit oppmuntrande ord. For det treng vi alle. Men nokon meir enn andre.

Apostelen Johannes oppfordrar oss til å sette bøn ut i handling. Tenk ut kven som treng å høyre di stemme, få eit julekort eller ein telefon. Det kan bety meir enn du anar. Det skal berre ein liten flamme til for å lyse opp eit mørkt rom.

Bøn: Jesus, takk for gleda og livet du spreidde rundt deg. Gi oss håp i adventstida.

Amen

Bibeltekst

For mørkret vik bort, og det sanne lyset skin alt no. 9 Den som seier at han er i lyset, men hatar bror sin, er enno i mørkret. 10 Den som elskar bror sin, blir verande i lyset og fører ingen til fall. 11 Men den som hatar bror sin, er i mørkret og vandrar i mørkret. Han veit ikkje kvar han går, for mørkret har blinda auga hans.

12 Eg skriv til dykk, born,

fordi de har fått syndene tilgjevne for hans namn skuld.

13 Eg skriv til dykk, fedrar,

fordi de kjenner han som er frå opphavet.

Eg skriv til dykk, de unge,

fordi de har vunne over den vonde.