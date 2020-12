Må betale tilbake pengar som skulle gå til fattige barn

Nyheiter

Volda kommune har ikkje brukt opp alle pengane dei fekk frå «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019», og no krev staten at pengane blir betalte tilbake.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skriv i ein epost til kommunen:

«Vi ser av regnskapet at dere har ubenyttede midler på kr. 43 621. Vi minner om at i henhold til tilskuddsbrevet datert 14.05.2019 skal ubenyttede midler tilbakebetales til Bufdir. Vi ber om at dere tilbakebetaler beløpet så snart som mulig og senest innen 23.12.2020, og at dere orienterer oss når tilbakebetalingen er gjort.»

Direktoratet gjev kommunen to vekers klagefrist på dette.