- Det som smakar godt for menneske, er slett ikkje like godt for katten og hunden

Det er full køyr på klinikken hos Siw Røeggen Lødemel som nærast må springe frå rom til rom der pasientar saman med eigarane sit og ventar. Men stemninga er roleg. Så vi skundar oss med første spørsmålet: – Har du nokre gode råd til kjæledyreigarar no i dagane før jul?

– Vi vil no gjerne vere gode og snille med dyra våre, men det kan vere godt med nokre presiseringar.

– Prøv å leve livet så normalt som råd. Sjølv om vi gjerne vil vere ekstra gode og snille, så skal vi passe oss. Jula har alltid litt ekstra med søtsaker, snop og god mat. Men det som ser godt ut, og kanskje smakar godt for oss menneske, er slett ikkje like godt for katt eller hund. Snop kan vere direkte farleg, Sjokolade kan i verste fall vere reine gifta for ein hund. Og gode, feite bitar av ribbe, til dømes, like eins. La dyra få den maten dei normalt et til dagleg. Og skal du gi hunden din litt «snop», så kjøp dette hos ein butikk som forhandlar slikt og som dermed kan selje deg noko som er trygt å ete. Og pass på, så ikkje hunden får farlege bein å gnage på, sjølv om det ser lekkert ut. Når det gjeld kattar, må du passe godt på det som katten gjerne vil leike med. Pakkeband, til dømes, er svært farlege greier. Ofte vil kattar tygge på slike band, og då kan det skje svært uheldige reaksjonar om katten får dette ned i mage- og tarmsystemet. Og ver også klar over at stort sett alt av grønt som vi kjøper og pyntar julehuset med, er i større og mindre grad giftig. Den vakre julestjerna er eit slikt skræmande døme.

– Og ikkje før er jula ferdig, så smell og fræser det i alle slags fyrverkeri. Kva då med dyra våre?

– No er det særleg hundane som reagerer på fyrverkeri, både smellane og ikkje minst lyset. Eit godt råd: Du skal oppføre deg stort sett heilt som vanleg når hunden blir redd for lys og smell. Det viser seg nemleg at hundane har vanskeleg for å skilje mellom trøyst og skryt, slik at om du nitrøystar ein hund medan det smell og fræser utandørs, så kan hunden seinare få angst når du skal skryte og «klemme» han for noko bra. Ver normal, men for all del, ver nær hunden din. Ta han gjerne med til ein stad der det som skræmer ikkje er så nærgåande.

Men i jula, som elles, ver mest mogleg normal. Både med kontakt og mat.

Seier veterinær Siw som smilande tek imot ein ny firbeint pasient.