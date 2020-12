Sjukeheimane opnar igjen på måndag

Nyheiter

Volda og Ørsta kommunar har no fått betre oversikt over smittesituasjonen i Ørsta og Volda. Sjukeheimane vert difor opna opp att for besøk frå og med måndag 7.desember. I tillegg går heimebaserte tenester i Volda, som har hatt redusert drift, tilbake til normal drift frå og med i dag, torsdag.

Alle besøk til bebuarar på sjukeheimane må avtalast med avdelinga på førehand. I Ørsta kan ein ta kontakt frå fredag og i Volda kan ein ta kontakt frå måndag for å avtale besøk. Kontaktinformasjon til avdelingane finn ein på heimesidene til kommunane. Hugs at du må vere heilt frisk når du kjem på besøk, hald avstand og sørg for god handhygiene.

Smittetilfellet i Volda frå 27.november har framleis ukjend smittekjelde, og vi må difor ta høgde for at det kan vere smitte i befolkninga som vi ikkje kjenner omfanget av. Det er svært viktig at innbyggjarane våre har låg terskel for å ta teste seg. Kjenner du på luftvegssymptom skal du straks bestille time til koronatest og halde deg i heimekarantene til prøvesvaret ligg føre og du har god allmenntilstand.