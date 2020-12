Satsar på klatreglede i nyehallen i Volda

Nyheiter

Sunnmørsk Klatreklubb (SKK) vil dermed drive to moderne klatreanlegg i regionen. Både i Ørstahallen og den nye hallen i Volda Campus Sparebank 1 Arena.

– Klatresporten har hatt ein stor oppsving siste to åra, og kapasiteten i Ørstahallen er allereie sprengd, seier Daniel Garden som er styreleiar i klubben, i ei pressemelding.

Nestleiar Veronica Kvalen Pilskog legg til at hallen i Volda vil verte eit kjærkome tilskot til innandørstilbodet til klubben. – No kan folk både i Ørsta og i Volda berre stikke innom og klatre litt! seier ho.

Klatresiloen

Sunnmørsk Klatreklubb vart stifta i 1974 av klatrarar frå Volda- og Ørsta-området. I mange år var klatresiloen i Volda einaste innandørstilbodet i regionen. Då Ørstahallen opna i 2019 fekk klubben ansvaret for ein stor og topp moderne klatrehall, og aktiviteten og medlemstalet skaut i vêret. Dei to leiarane legg ikkje skjul på at

dei ser føre seg ei ytterlegare auke når dei no opnar ein klatrehall også i Volda.

– Voldingane og alle

medlemene i SKK får eit supert innandørstilbod, seier Garden og Pilskog.

Publikumsope

Klubben har ambisjonar om å vere gode på å tilby klatreglede for både barnefamiliar og sportsutøvarar som ønskjer å satse.

– Vi skal ha plass og tilbod til alle typar klatrarar; store og små, fortel Pilskog og legg til at

klubben vil halde ope for publikum to dagar i veka i Ørsta og to i Volda.

– Alle skal få moglegheita til å prøve, fortel ho.

Klubben vil ha tilgjengelege vakter som sikrar nye klatrarar, og utstyr vil ein kunne låne.

– I tillegg tilbyr vi brattkortkurs, skyt Garden inn.

Brattkort, er «sertifikatet» for å kunne nytte innandørs klatresenter, og kurset gir god trening i trygg sikring av

klatraren.

Tilset driftskoordinator

Grunna den store mengda arbeidsoppgåver, lyser SKK i desse dagar ut ei halv stilling der dei ønskjer ein driftskoordinator som kan avlaste dei frivillige med ein del av oppgåvene som så langt har vore utførte på dugnad.

Medlemene til SKK vil allereie før jul kunne prøve ut dei nye klatreveggane i arenaen, medan publikum må anten bruke hallen i Ørsta eller vente til januar for offisiell opning.