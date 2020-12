– Volda vertskommune for noko som ligg i Ørsta

Nyheiter

Formannskapet godkjende tysdag avtalen for felles legevaktsamarbeid, og sende saka vidare til endeleg avjgerd i kommunestyret.

Her blir det felles legevakt neste år Nye Søre Sunnmøre legevakt vert etablert i Hovden næringssenter, og planlagd opning er 1. februar 2021.

Legevakta vert lokalisert i Hovdebygda, og ein observant Per Ivar Lied (Sp) stilte følgjande spørsmål:

– Vanlegvis er det vel slik at det er staden der noko er lokalisert som er vertskommune, men her er det Volda som er vertskommune for legevakta som er lokalisert i Ørsta. Er det noko det er reflektert over?

– Der ligg eit godt samarbeid i botnen frå tidlegare, då legevakta var i Volda. Så det er vel difor, og ingen kamp å ta, sa Stein Aam (Sp).

– Berre ein observasjon, sa Lied.