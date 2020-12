Vartdal Plast får miljøpris

Nyheiter

Miljøprisen til Møre og Romsdal fylkeskommune er i år tildelt Vartdal Plast. Det vedtok Kultur-, næring- og folkehelseutvalet tysdag. I grunngjevinga står det at bedrifta har teke på seg produsentansvaret og har funne løysingar som er sirkulære og reduserer bruken av plast.

– Vi i Vartdal Plast er glade for å vinne Møre og Romsdal fylkeskommune sin Miljøpris 2020. Det er veldig positivt at berekraftarbeidet vårt blir lagt merke til, og det gir oss ein kjempemotivasjon på reisa vidare mot å bli 100 % sirkulære! Ekstra kjekt er det å få prisen frå fylkeskommunen, då vi meiner at berekraftsmål nr. 17 er avgjerande for å skape ein god sirkulærøkonomi. Vi skal stå på vidare, dette er berre byrjinga, seier Jan Endre Vartdal, dagleg leiar i Vartdal Plastindustri AS i ei pressemelding.

I oktober 2020 opna Vartdal Plast eit nytt gjenvinningsanlegg for EPS i Liadal i Ørsta. Innsamla isopor blir her omgjort til nytt råstoff før det blir nytta til nye produkt.

– Plast har dei siste åra blitt eit «verstingprodukt», men når vi ser på alternative materiale, kjem plast likevel ofte godt ut med tanke på klimagassutslepp, produksjonskostnad og miljøavtrykk. Dette er eit eksempel på korleis ei bedrift tek på seg produsentansvaret og finn løysingar som er sirkulære og reduserer bruken av jomfrueleg plastmateriale, seier nestleiar av kultur-, nærings- og folkehelseutvalet, Joakim Skaar (MDG).

Miljøprisen består av eit kunstverk av ein kunstnar frå Møre og Romsdal og 15 000 kroner.