Nyheiter

Per Are Sørheim (H) er fast brukar av flyplasskrysset til og frå jobb. I formannskapet tysdag vedtok politikarane samrøystes å legge planframlegget for nytt flyplasskryss ut på høyring.

– Krysset er ekstremt farleg. Det er truleg Sunnmøres farlegaste kryss, og her skjer mange ulykker og nesten-ulykker. Heldigvis svingar eg til Ørsta og ikkje til Volda etter arbeidstid, så eg slepp å krysse eit køyrefelt. Det er det mange av mine kollegaer som må gjere. Dette vert ei klar forbetring, og eg håper at det kjem fort, sa Sørheim i formannskapet, om planane som inneber at krysset vert gjort om til ei rundkøyring.

Rundkøyringa er i gjeldande plan plassert om lag 40 meter lenger aust enn eksisterande kryssløysing. Grunna endra krav til høgderestriksjonar er det no mogleg å etablere ei ny rundkøyring ved/på dagens flyplasskryss.

Stein Aam (Sp) er samd i Sørheim sine vurderingar.

– Her har vi vore snøplogar og trykt på alle knappar vi kan for å kome i posisjon. Eg vil rose jobben som er gjort administrativt – og politisk. Det er veldig bra at vi kan spele på lag for å få til ting. Det er berre éin plass eg er nervøs for å køyre bil, og det er i flyplasskrysset. Eg føler det kjem bilar frå alle kantar der. Så dette er viktig å få gjort noko med.

Også Gode vegar fekk ros for å ha vore ein pådrivar for dei nye planane.

No er det også planar om å få på plass flybuss til og frå flyplassen.

– Dette er rett og slett eit av dei viktigaste kryssa i Ørsta, vi har fleire, men dette er eit som treng ei snarleg løysing. No skal vi ha flybuss også, og som vertskommune for ein flyplass må vi ha ambisjonar for korleis dei reisande skal kome seg trygt til og frå, sa Per Ivar Lied (Sp).

I første omgang er det snakk om å få vedteke planane for korleis flyplasskrysset skal verte. Høyringsfristen er på seks veker. Deretter handlar det om å få saka inn i Nasjonal Transportplan for finansiering.