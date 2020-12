Nyheiter

Regjeringa set av 75 millionar i statsbudsjettet 2021 til å sette i gang bygginga av Stad skipstunnel. Løyvinga er eit resultat av budsjettkompromisset mellom regjeringa og Framstegspartiet.

– I sitt forslag til statsbudsjett hadde ikkje regjeringa sett av midlar til oppfølginga av nasjonal transportplan. Derfor vart dette eit viktig krav for FrP i budsjettforhandlingane å få sett av oppstartsmidlar til prosjektet, skriv Framstegspartiet i ei pressemelding.

– At regjeringa ikkje sette av pengar til Stad skipstunnel i statsbudsjettet var eit løftebrot til Kyst-Noreg frå regjeringa. Derfor er eg svært glad for å fortelje at vi sørger for at det blir sett av opp startmiddel, seier Sylvi Listhaug, førstekandidat for Frp i Møre og Romsdal.

Også tidlegare samferdsleminister Jon Georg Dale jublar.

– Etter endelause utgreiingar gjennom snart to tiår er vi endeleg ved punktet der spada skal i jorda på skipstunnelen som vil binde kysten vår trygt saman. Dette er ein stor dag for heile kystbefolkninga. Motstandarane av prosjektet tok feil, no skal det byggast, det er berre å heise flagget, seier Jon Georg Dale.

Venstre-jubel også

- Nyhenda om byggestart for Stad Skipstunnel betyr uendeleg mykje for heile Vestlandet – og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal særskilt. Dette er starten på ei ny tid for kysten, kystnæringane og sjøtransporten! Vi vil gje stor honnør til Frp som fekk Stad Skipstunnel «over målstreken», og gler oss over at Venstre, Krf, Høgre og Frp no står saman om ei avtale som inneber startløyving til Stad Skipstunnel i 2021.

Det seier Venstre sine ordførarar i Stad og Vanylven, Alfred Bjørlo og Lena Landsverk Sande i ei pressemelding.