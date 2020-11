Nyheiter

Årsaka til dei strengare tiltaka er aukande smitte i Volda og Ørsta. Kommunane sette i verk tiltaka fredag etter råd frå Folkehelseinstituttet. Klokka 15.00 laurdag vart dørene på sjukeheimane stengde for besøk. I Ørsta gjeld dette Ørstaheimen, Vartdal helsetun og Hjørundfjordheimen. For svært dårlege pasientar vil det likevel kunne bli tilrettelagt for besøk etter avtale.