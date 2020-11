Nyheiter

– Torsdag var det thanksgiving (hausttakkefest red. anm.) i Amerika. Dette er eit tema som vi brukar å ha normal sett, men no får vi ikkje lov til å ha gjester her. Difor tenkte å vi å kombinere thanksgiving-mat og julemat. Vi valte den ultimate julekalkun-oppskrifta, i tillegg til at vi har laga julekylling, sa lærar Trond Urkegjerde då Møre-Nytt vitja skulen fredag føremiddag.